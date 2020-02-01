سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى دون إصابات

وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن "القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر"



وأضاف البيان، أنه "ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية".

