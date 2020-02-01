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السبت, 01 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 شباط 2020 12:27 ص

سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى دون إصابات

حقل القيارة
وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن "القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر"

وأضاف البيان، أنه "ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية".
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