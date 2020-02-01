سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى دون إصابات

وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن "القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر" وأضاف البيان، أنه "ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية". Copy أخبار متعلقة الاعلام الأمني: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء استشهاد وإصابة 32 متظاهراً وثلاث قذائف هاون تستهدف المنطقة الخضراء عاجل: مقتل مدنيين اثنين وجرح 17 من الأتراك جراء سقوط قذائف هاون من الطرف السوري على "قزل تبه" في ولاية ماردين التركية سقوط قذائف هاون في أطراف مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى سقوط 3 قذائف هاون قرب خانقين في ديالى