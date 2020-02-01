الاعلام الأمني: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى



قال مكتب "الاعلام الأمني " في بيان له ، إن "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة".



وأضافت، أنه "لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية".