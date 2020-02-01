الاعلام الأمني: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى

قال مكتب "الاعلام الأمني " في بيان له ، إن "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة". وأضافت، أنه "لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية". Copy أخبار متعلقة سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى دون إصابات خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء استشهاد وإصابة 32 متظاهراً وثلاث قذائف هاون تستهدف المنطقة الخضراء عاجل: مقتل مدنيين اثنين وجرح 17 من الأتراك جراء سقوط قذائف هاون من الطرف السوري على "قزل تبه" في ولاية ماردين التركية سقوط قذائف هاون في أطراف مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى سقوط 3 قذائف هاون قرب خانقين في ديالى