وزيرة التربية تكشف موعد صرف رواتب موظفي الوزارة

وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة التربية سها خليل العلي بك تابعت وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثاني الحالي، وذلك لمعرفتها بأهمية هذا الملف المرتبط بحياة الموظفين ووضعهم المعيشي.



وأضافت الوزارة أن "العلي بك أجرت اتصالات مكثفة مع كل من محافظة بغداد ووزارة المالية، حيث أكدت المحافظة للوزيرة استكمال اجراءات وزارة المالية المتعلقة بهذا الامر، وأشارت إلى أن إطلاق الرواتب سيكون مطلع الأسبوع المقبل".



وتابعت الوزارة أن مسالة تأخير تسليم رواتب موظفي مديريات التربية لا يتعلق بإجراءات الوزارة وذلك لان رواتب المديريات تصرف من قبل المحافظات.