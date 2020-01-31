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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 11:12 م

طبيب عراقي : فايروس كورونا وصل العراق في "دور الحضانة" ... واجراءات الحكومة العراقية "مضحكة ومعيبة"

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قال الدكتور"زياد طارق" الباحث في الصناعات الدوائية في جامعة شانسي الصينية للعلوم في مقال نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، "تقديري ان فايروس كورونا قد وصل للعراق وحاليا في فتره الحضانة"، عازيا سبب عدم الكشف عنه هو "عدم أمتلاك العراق لنظام صحي ".
واضاف زياد، وهو طبيب مختص بالامراض البايلوجية،  أن أجراءات وزارة النقل "مضحكة للغاية"، واجراءات وزاره الصحة "معيبة وغير مهنية"، لافتا الى أن الفايروس "ينتقل بالتنفس وهو جيل جديد من فايروسات القناة التنفسية وغير معروف سابقا ولا يمتلك العراق نسخه جينية منه".

وتابع قائلا إن "التهاون بالتعامل مع الوافدين الاجانب والعراقيين من الصين وارسال طائرة عراقية الى ووهان هو بمثابة أرسال سيارة حمل الى مزرعة وتحميلها بالخضروات ومن ثم تفريغها بالمنزل"
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أخر تعديل: الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 11:16 م
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