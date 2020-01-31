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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:31 م

صحة البصرة تقترح منع دخول الصينيين للمحافظة بسبب "كورونا"

كورونا
وأكدت أنه سيتم في الوقت نفسه منع خروج المواطنين الصينيين الموجودين في أماكن عملهم لحين اكمال كافة الفحوصات التي تؤكد خلوهم من اي أعراض لفايروس كورونا.
وقال مدير صحة البصرة عباس التميمي، إن  تواجد الصينيين في البصرة بالوقت الراهن يشكل خطراً على مواطني المحافظة حيث لوحظ تواجدهم في بعض مناطق البصرة، وبالتالي قدمنا مقترحاً للجهات المعنية طلبنا من خلاله منع دخولهم من كافة المنافذ الحدودية الى المحافظة في الوقت الحالي ، مشيراً الى انه سيتم منع كافة العاملين في الشركات الصينية في البصرة الخروج خارج من اماكن عملهم لحين اكمال كافة الفحوصات الطبية لهم. 
وأشار التميمي إلى أنه سيتم التنسيق مع جهاز المخابرات العراقي لعزل اي وافد من الصين عبر المنافذ الحدودية لحين اجراء الفحوصات التي تؤكد خلوهم من اي أعراض لمرض كورونا ، مبيناً  الى انه في حال حدوث اي حالة طارئة يتم التعامل معها في اماكن المفارز الطبية الموجودة لدى الشركات الصينية بعيداً عن مستشفيات البصرة.
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