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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:21 م

تراجع منصات النفط والغاز في أمريكا

خارجية أمريكا

وتراجع عدد المنصات بمقدار 4 منصات إلى 790 منصة مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين يقل العدد بمقدار 265 منصة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع عدد منصات النفط بمقدار منصة واحدة إلى 675 منصة خلال الأسبوع الحالي عن الأسبوع الماضي وبمقدار 172 منصة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي. وتراجع عدد منصات الغاز الطبيعي بمقدار 3 منصات إلى 112 منصة خلال أسبوع، في حين تراجع العدد بمقدار 86 منصة عن العام الماضي.، إلى جانب وجود 3 منصات متعددة الأغراض.


في الوقت نفسه، بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 13 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
يذكر أن عدد منصات النفط والغاز العاملة يمثل مؤشرا مهما على مستويات الإنتاج المستقبلية واتجاهات الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط في مجال التنقيب والإنتاج.

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