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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:12 م

منظمة حقوقية: وثقنا حالات عنف وقتل ضد المتظاهرين في بغداد

تظاهرات النجف

وقالت في تقرير نشرته اليوم، إن السلطات العراقية صعّدت بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري، استخدامها العنف لإخماد الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد، عبر قيام قوات الأمن بإضرام النار في خيام المتظاهرين، وإطلاق الذخيرة الحية، واعتقال متظاهرين في بغداد، والبصرة، والناصرية، فيما لم تتمكن المنظمة من تحديد حجم الإصابات أو أعداد المحتجزين.

وأكدت المنظمة أن على السلطات العراقية اجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ومستقلة، في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا تطلب الأمر، وأن تؤدي تلك التحقيقات الى محاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى وان كان من القادة، داعية الى عقد جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

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أخر تعديل: الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:51 م
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