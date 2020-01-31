لهذا السبب.. "كاتانيتش" يعرب عن أنزاعجه من الإعلام

وأكد كاتانيش في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمنتخب إن وضع هذه الأسماء كقائمة أولية لاجل استحصال سمة الدخول بشكل مبكر وهناك متابعة لعديد من اللاعبين الآخرين للوقوف على جاهزيتهم كما ان هناك متابعة للاعبين الذين يقدمون مستويات مشجعة في الدوري العراقي الذي ننتظر انطلاقه قريبا لضمهم للمنتخب.

وأضاف البيان: "لانعرف لحد الان كيف ستسير الامور خلال الايام المقبلة بشأن تأكيد إقامة هذه المباريات بمكانها في هونك كونك ام تتغير وفق الوضع المربك جراء انتشار فيروس كورونا في هذه المناطق وعليه لابد من وضع خطط بديلة لذلك".

الجدير بالذكر أن كاتانيتش قد أعلن اليوم الجمعة، القائمة الأولية للمنتخب الوطني قبل لقاء فيتنام الودي ومباراة هونك كونك في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

