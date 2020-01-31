بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 08:43 م

لهذا السبب.. "كاتانيتش" يعرب عن أنزاعجه من الإعلام

ECNTXfSXoAAGrZB
وأكد كاتانيش في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمنتخب إن وضع هذه الأسماء كقائمة أولية لاجل استحصال سمة الدخول بشكل مبكر وهناك متابعة لعديد من اللاعبين الآخرين للوقوف على جاهزيتهم كما ان هناك متابعة للاعبين الذين يقدمون مستويات مشجعة في الدوري العراقي الذي ننتظر انطلاقه قريبا لضمهم للمنتخب.
وأضاف البيان: "لانعرف لحد الان كيف ستسير الامور خلال الايام المقبلة بشأن تأكيد إقامة هذه المباريات بمكانها في هونك كونك ام تتغير وفق الوضع المربك جراء انتشار فيروس كورونا في هذه المناطق وعليه لابد من وضع خطط بديلة لذلك".
الجدير بالذكر أن كاتانيتش قد أعلن اليوم الجمعة، القائمة الأولية للمنتخب الوطني قبل لقاء فيتنام الودي ومباراة هونك كونك في التصفيات الآسيوية المزدوجة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

صحة البصرة تقترح منع دخول الصينيين للمحافظة بسبب "كورونا" 31 كانون الثاني 2020 10:31 م

مطار البصرة

القبض على مسافرين عراقي وأردني في مطار البصرة 31 كانون الثاني 2020 12:38 م

وزارة التربية

التربية تتخذ إجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية 31 كانون الثاني 2020 12:19 م

تظاهرات النجف

يونامي تطالب الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل للعدالة‏ 31 كانون الثاني 2020 11:39 ص

2019-10-27t162413z_360035552_rc1a380c5d50_rtrmadp_3_iraq-protests

حكومة بغداد مدانة حتى تثبت براءتها ! 31 كانون الثاني 2020 11:28 ص

الخطوط-الجوية-العراقية

بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ 31 كانون الثاني 2020 11:23 ص

buhruz_949785658

التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة 31 كانون الثاني 2020 11:18 ص

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

الرافدين يعلن موعد منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية 31 كانون الثاني 2020 10:16 ص

التعليقات