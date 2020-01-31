تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية وسط بغداد

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع مما أسفر عن سبع حالات اختناق كما اندلعت النيران في دراجات بخارية. Copy أخبار متعلقة استشهاد 6 متظاهرين وإصابة 45 آخرين في بغداد.. وحالات اختناق في شارع محمد القاسم قوات الأمن تطلق الرصاص الحي والغاز على المتظاهرين بطريق محمد القاسم وسقوط 7 مصابين يونادم كنا: الشارع والبرلمان يحملان الحكومة الحالية “المستقيلة” مسؤولية الدماء التي سالت والقتل مفوضية حقوق الإنسان تصدر تحذيراً بعد أحداث ساحة الخلاني تظاهرات العراق.. استمرار الاعتصام الطلابي في بغداد والمحافظات مستشفيات بغداد تستقبل 182مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية