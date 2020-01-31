بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 07:28 م

تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية وسط بغداد

تظاهرات

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع مما أسفر عن سبع حالات اختناق كما اندلعت النيران  في دراجات بخارية.

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