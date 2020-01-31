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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 04:08 م

أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران

العملة الإيرانية

واصل الدولار ارتفاعه مرة أخرى في إيران، اليوم الجمعة، کما وصل اليورو إلى عتبة 15 ألف تومان.

وأعلنت مواقع للصرافة، بيع الدولار بسعر 13 ألفًا و540 تومان، بزيادةٍ قدرها 600 تومان مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي 100 تومان مقارنة بيوم أمس الخميس.

في يوم الخميس، أُعلنَ عن بيع اليورو في صرافات البنوك بسعر 14 ألفًا و 950 تومان، في حين كان سعر اليورو الثلاثاء الماضي 14 ألفاً و900 تومان.

يرى الناشطون بسوق العملات، أن النمو السنوي لطلب العملات في الشهرين الأخيرين من العام الإيراني (السَّنة الشمسية)، والزيادة في عجز ميرانية الحكومة، والمخاوف بشأن إدراج إيران بالقائمة السوداء لفريق العمل المالي (FATF)؛ کأسباب اقتصادية رئيسية لارتفاع سعر العملات.

كان البنك المركزي الإيران تعهد بإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف بالبلاد التي تشهد ضغوطًا مالية سببها العقوبات الأميركية التي استهدفت بشكل أساسي، صادرات النفط.

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