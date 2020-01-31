مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية



كشفت كتلة "الحكمـة" النيابية عن تقديمها مقترحا جديدا لحسم ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكـلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، لكن القيادات السياسيـة رفضت الاخذ بذلك المقترح .



وقال النائب عن الكتلة خالد الجشعمي في تصريح صحفي " قدمنا مقترحا جديدا لحسم ازمة اختيار مرشح رئاسة الوزراء ، على اعتبار ان القيادات السياسية لم تتمكن من الاختيار حتى الان "، مشيرا الى وجود اربع شخصيات ( لم يسمها ) متوافق عليها .



واوضح الجشعمي ان " المقترح يتضمن 3 آليات للحسم ، الاولى ترك الامر لممثلي الكتل الشيعية لينتخب نوابها المرشح للمنصب اسوة بالدورات السابقة ابان ترشيح الجعفري والمالكي في دورته الثانية ، وحتى ترشيح عادل عبد المهدي ، ومن حصل على الاغلبية منهم انذاك تم دفعه الى رئيس الجمهورية لتكليفه رسميا ".



واضاف :" ان الآلية الثانية هي ان مجلس النواب هو من يختار شخصية من بين النواب بالاجماع ، و الالية الاخرى تخويل رئيس الجمهورية تكليف احدى الشخصيات للمنصب ".



واشار الى :" ان المقترح لم يلق القبول من قبل قيادات سياسية ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، امهـل الكتل السياسية مدة اربعة ايام لحسم امر ترشيح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، تنتهي في موعد اقصاه يوم غد السبت 1 شباط 2020، وبخلاف ذلك سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا .



ف.ا