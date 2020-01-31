بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 03:54 م

مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية

خالد الجشعمي

كشفت كتلة "الحكمـة" النيابية عن تقديمها  مقترحا  جديدا  لحسم ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكـلف  بتشكيل الحكومة المؤقتة ، لكن  القيادات السياسيـة رفضت الاخذ  بذلك المقترح . 

وقال النائب عن الكتلة خالد الجشعمي في تصريح صحفي  " قدمنا مقترحا جديدا لحسم ازمة اختيار مرشح رئاسة الوزراء  ، على اعتبار ان القيادات السياسية لم تتمكن من الاختيار حتى الان "، مشيرا الى وجود اربع شخصيات ( لم يسمها ) متوافق عليها .

واوضح الجشعمي  ان " المقترح يتضمن 3 آليات للحسم ، الاولى  ترك الامر لممثلي الكتل الشيعية لينتخب نوابها المرشح للمنصب  اسوة بالدورات السابقة ابان ترشيح الجعفري والمالكي في دورته الثانية ، وحتى ترشيح عادل عبد المهدي ، ومن حصل على الاغلبية منهم انذاك تم دفعه الى رئيس الجمهورية لتكليفه رسميا ".

 واضاف :" ان  الآلية الثانية  هي ان مجلس النواب هو من يختار شخصية من بين النواب بالاجماع ، و الالية الاخرى تخويل رئيس الجمهورية تكليف احدى الشخصيات للمنصب ".

واشار الى :" ان المقترح لم يلق القبول من قبل قيادات سياسية ".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، امهـل الكتل السياسية مدة اربعة ايام لحسم امر ترشيح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، تنتهي في موعد اقصاه يوم غد السبت 1 شباط 2020، وبخلاف ذلك سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا .

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
العملة الإيرانية

أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران 31 كانون الثاني 2020 04:08 م

بهاء الاعرجي

بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها 31 كانون الثاني 2020 03:50 م

طارق حرب

طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح 31 كانون الثاني 2020 03:47 م

494581

بعد عزل الصين.. خريطة جوية جديدة و تعليق رحلات وتغيير مسارات بسبب «كورورنا» 31 كانون الثاني 2020 03:45 م

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لدعم العراق وضمان وحدته واستقراره 31 كانون الثاني 2020 12:59 م

اشتياق عادل

الإعلامية اشتياق عادل تتعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة في بغداد 31 كانون الثاني 2020 12:39 م

9999019533

السفير البريطاني : إخراج قوات التحالف الدولي من العراق يعد فرصة لتنظيمات داعش للعودة من جديد 31 كانون الثاني 2020 12:12 م

1553633309blobid0

الخزانة الاميركية تفرض عقوبات جديدة على رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية 31 كانون الثاني 2020 12:09 م

التعليقات