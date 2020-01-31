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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 03:47 م

طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح

طارق حرب

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيمارس صلاحيته الدستورية ويكلف شخصية لتشكيل الحكومة ، اذا لم تلتزم الكتل بتقديم مرشح ، بانتهاء الموعد المحدد يوم غد السبت .

ودعا حرب ، الكتل البرلمانية للالتزام بالانذار والتحذير ، وترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء بالشروط المحددة من قبل الشارع العراقي والدستور ، توافق عليها الاغلبية من المتظاهرين والكتل والرئيس  ،  وليس شخصية يقبل بها طرف واحد دون الاطراف الاخرى . 

واوضح  في تصريح صحفي ، انه : " بخلاف ذلك سيتولى الرئيس تحديد المرشح ويكلفه في موعد اقصاه يوم الاثنين المقبل ، وسوف يصوت لصالحه في البرلمان ، ذلك لان 176 نائبا تركوا الامر لرئيس الجمهورية ولا تستطيع الكتل التي تتفاوض حالياً   الوقوف امام خيارات الاخرين لقلة من يؤيدها في البرلمان ، بحيث لا تستطيع  رفض مرشح رئاسة الوزراء الذي يكلفه رئيس الجمهورية".

 وحذر الخبير القانوني ، من :" ان قيام الحكومة باي تصرف تعسفي ، سيؤدي الى نقل الملف العراقي الى العقوبات الدولية ، وذلك ما يلاحظ ببيان الدول الست عشرة حول الوضع العراقي وبيان الممثلة الاممية".

واوضح :" ان هناك في الدستور ما يؤيد رئيس الجمهورية في قراره ، لان المادة 76 الدستورية  الخاصة بالكتلة النيابية الاكثر عددا تطبق في حالة الترشيح بعد الانتخابات ، والان الامر مختلف  ، فالترشيح  بعد الاستقاله وليس بعد الانتخابات كما ورد في الماده 76 ، وبالتالي الصلاحية لرئيس الجمهورية وليس للكتل التي تحدد رئيس الوزراء وتعرضه للبرلمان للتصويت عليه ".

 

ف.ا

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