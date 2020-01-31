بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 03:26 م

عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار

مسلحون

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باعتقال 4 أشخاص فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل دين ناشط، بمنطقة سوق الشيوخ، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عائلة الناشط ورجل الدين اياد الإبراهيمي، اعتقلوا 4 اشخاص فتحوا نيران اسلحتهم على منزل الابراهيمي بمنطقة سوق الشيوخ".

وأضاف أن "الاشخاص متهمون بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي حدثت في محافظة ذي قار، التي طالت الناشطين والمتظاهرين".

وكان مصدر أمني، أفاد ‏الخميس، بأن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل الدين الناشط، أياد الابراهيمي، في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر، إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل الدين الناشط أياد الإبراهيمي في قضاء سوق الشيوخ"، لافتا الى أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات".

وبالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها محافظة ذي قار، والعاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تعرض العشرات من الناشطين، لعمليات تصفية، تشير التحقيقات الى أن بعضا منها، جرائم جنائية، أبرزها كانت لخلافات عشائرية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جثة

العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى 31 كانون الثاني 2020 04:09 م

تشيع متظاهر

متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه 31 كانون الثاني 2020 04:02 م

Untitled11

ألقبض على متهم بانتحال صفة ضابط في الجيش بمحافظة بابل 31 كانون الثاني 2020 01:31 م

15588609381-1240x698

القبض على عصابة للسرقة شرقي بغداد 31 كانون الثاني 2020 01:25 م

964

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم 31 كانون الثاني 2020 12:16 م

501

البنتاغون: الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني 31 كانون الثاني 2020 11:58 ص

GettyImages-956522548

مكتب عبد المهدي يقرر القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي في محاربة داعش 31 كانون الثاني 2020 11:54 ص

شرطة ذي قار

مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار 31 كانون الثاني 2020 11:03 ص

التعليقات