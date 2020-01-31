عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باعتقال 4 أشخاص فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل دين ناشط، بمنطقة سوق الشيوخ، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عائلة الناشط ورجل الدين اياد الإبراهيمي، اعتقلوا 4 اشخاص فتحوا نيران اسلحتهم على منزل الابراهيمي بمنطقة سوق الشيوخ".

وأضاف أن "الاشخاص متهمون بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي حدثت في محافظة ذي قار، التي طالت الناشطين والمتظاهرين".

وكان مصدر أمني، أفاد ‏الخميس، بأن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل الدين الناشط، أياد الابراهيمي، في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر، إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل الدين الناشط أياد الإبراهيمي في قضاء سوق الشيوخ"، لافتا الى أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات".

وبالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها محافظة ذي قار، والعاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تعرض العشرات من الناشطين، لعمليات تصفية، تشير التحقيقات الى أن بعضا منها، جرائم جنائية، أبرزها كانت لخلافات عشائرية.