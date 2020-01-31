صحة الكرخ: لم نسجل إصابات بفيروس “كورونا” حتى الآن

أكدت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا سواء في الكرخ او في العراق، مبينة ان مستشفى الفرات المحاذي للمطار تم تخصيصه لفحص المسافرين القادمين من الصين وخاصة من المنطقة الموبوئة.

وقال مدير الصحة العامة في الدائرة الدكتور نازك الفتلاوي ان “نظام الصحة العالمية يؤكد على حظر دخول افراد الدولة التي فيها وباء الى دولة أخرى، لكن ذلك النظام لايشمل العراق”.

وأضاف ان “الصينيين الذين سيدخلون العراق سيخضعون للمراقبة والفحص المستمر تحسبا لاصابتهم بفايروس كورونا، وهذه الإجراءات هي بحسب منظمة الصحة العالمية”.

وأوضح ان “الشركات الاستثمارية الصينية التي ستقدم للعراق، سيخضع عناصرها للفحص الطبي خاصة اذا كان عدد منهم قادما من المنطقة الموبوئة في الصين”.

واكد الفنلاوي ان “ العراق خالي من فايروس كورونا ولم تسجل أي إصابة، والفرق الصحية تواصل عملها في مطار بغداد والمنافذ الأخرى لفحص القادمين من الصين”، نافيا ان “يكون العراق قد سجل حالة إصابة بفايروس كورونا كما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان كل ذلك عبارة عن اخبار كاذبة لاصحة لها”.

وبين ان “مستشفى الفرات تم تجهيزه ليستقبل الحالات التي يشتبه باصابتها بالفيروس المذكور، إضافة الى انها ستتخذ جميع الفحوصات والإجراءات بحق القادمين من المنطقة الموبوئة في الصين”.

ع د





