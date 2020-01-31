بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 01:07 م

صحة الكرخ: لم نسجل إصابات بفيروس “كورونا” حتى الآن

5ae28f05-73a5-4a97-94b4-75904e654a96_16x9_1200x676

أكدت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا سواء في الكرخ او في العراق، مبينة ان مستشفى الفرات المحاذي للمطار تم تخصيصه لفحص المسافرين القادمين من الصين وخاصة من المنطقة الموبوئة.
وقال مدير الصحة العامة في الدائرة الدكتور نازك الفتلاوي  ان “نظام الصحة العالمية يؤكد على حظر دخول افراد الدولة التي فيها وباء الى دولة أخرى، لكن ذلك النظام لايشمل العراق”.
وأضاف ان “الصينيين الذين سيدخلون العراق سيخضعون للمراقبة والفحص المستمر تحسبا لاصابتهم بفايروس كورونا، وهذه الإجراءات هي بحسب منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح ان “الشركات الاستثمارية الصينية التي ستقدم للعراق، سيخضع عناصرها للفحص الطبي خاصة اذا كان عدد منهم قادما من المنطقة الموبوئة في الصين”.
واكد الفنلاوي ان “ العراق خالي من فايروس كورونا ولم تسجل أي إصابة، والفرق الصحية تواصل عملها في مطار بغداد والمنافذ الأخرى لفحص القادمين من الصين”، نافيا ان “يكون العراق قد سجل حالة إصابة بفايروس كورونا كما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان كل ذلك عبارة عن اخبار كاذبة لاصحة لها”.
وبين ان “مستشفى الفرات تم تجهيزه ليستقبل الحالات التي يشتبه باصابتها بالفيروس المذكور، إضافة الى انها ستتخذ جميع الفحوصات والإجراءات بحق القادمين من المنطقة الموبوئة في الصين”.

ع د


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نزاع عشائر

مقتل شخصين وإصابة أربعة بنزاع عشائري في مدينة الصدر 19 كانون الثاني 2020 11:48 ص

IMG-20200111-WA0052

قتيلان في نزاع عشائري لعائلتين كانتا تزوران القبور بالنجف 11 كانون الثاني 2020 11:58 م

أركان المشهداني

وفاة الشيخ أركان المشهداني متأثراً بجراحه خلال عملية الخطف 06 كانون الثاني 2020 09:47 ص

قطع طريق

بعد اختطاف شيخ عشيرة.. قبائل سُنية تقطع الطريق بين بغداد وصلاح الدين 31 كانون الأول 2019 11:43 ص

نزاع عشائري

مقتل وإصابة 5 أشخاص على خلفية اندلاع نزاع عشائري في الديوانية 09 كانون الأول 2019 02:53 م

القوات الأمنية

القوات الأمنية والعشائر يغلقون مداخل كربلاء 09 كانون الأول 2019 02:20 م

1

قبيلة شمّر تطالب الحكومة بالتدخل للإفراج عن أحد شيوخها المختطف 06 كانون الأول 2019 03:27 م

9e2b9f3e-6228-414a-9e43-80e63dadfb15

عشائر ديالى تتظاهر دعما للسلمية وسط بعقوبة 05 كانون الأول 2019 03:13 م

التعليقات