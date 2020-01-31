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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 12:59 م

الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لدعم العراق وضمان وحدته واستقراره

أنطونيو غوتيريش

أعلن أمين عام الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد "لضمان وحدتهِ واستقراره".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفيّاً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى بحث التطوُّرات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب البيان، فقد عبر غوتيريش عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد لضمان وحدتهِ واستقراره.

وحثت بعثة الامم المتحدة "يونامي"، امس الخميس، على كسر الجمود السياسي في العراق، مشددة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب واراقة الدماء " امر لا يحتمل"، مطالبة السلطات العراقية حماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.

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