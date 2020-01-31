بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 12:50 م

متنبئ جوي، يحذر من صقيع وأمطار غزيرة في العراق خلال اليومين المقبلين

155487614243182100
متنبئ جوي، يحذر من صقيع وأمطار غزيرة في العراق خلال اليومين المقبلين


حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية من صقيع وأمطار غزيرة في العراق خلال اليومين المقبلين

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك ان "منخفضاً جوياً مصحوباً بكتل هوائية شبه قطبية يؤثر على شمال وغرب ووسط البلاد ابتداء من دهوك صباح  اليوم ثم يمتد التأثير نهار يوم الجمعة ليشمل كل من شمال أربيل ثم نينوى والانبار، وبعدها يمتد التأثير نحو صلاح الدين وكركوك والسليمانية مساءً ثم العاصمة بغداد وديالى يبدأ التأثير فجر ونهار السبت".

 وتوقع  ان يسبب تأثير هذا المنخفض هطول زخات امطار متفاوتة الشدة ، مابين خفيفة الى معتدلة ، مصحوبة بالغزارة في مناطق عديدة من نينوى ودهوك وكركوك وصلاح الدين والسليمانية وشمال الانبار وديالى".

كما توقع  هطول ثلوج خفيفة تلامس المناطق الجبلية بالاضافة الى المنخفضة في السليمانية ودهوك وشمال اربيل بسبب التبريد المنخفض عند الطبقة 850 مليبار".

وشدد عطية "يجب التنبيه من نشاط للرياح السطحية يومي الجمعة والسبت في الانبار غربية وفي مناطق عديدة من مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى وواسط {جنوبية} لتصل هباتها الى مابين 70-80 كم/ ساعة، كذلك متوقع نشاط طفيف للرياح الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد ومدن الفرات الاوسط".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
00$mohammed_deoaneaa

فريق الديوانية لن يشارك في الدوري الممتاز .. لهذه الاسباب 31 كانون الثاني 2020 11:26 ص

494581

برشلونة يهزم ليجانيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا 31 كانون الثاني 2020 09:58 ص

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

الفيفا يوافق على استقالة الاتحاد العراقي 31 كانون الثاني 2020 09:47 ص

494581

ابنة بيل جيتس تعلن موافقتها على طلب الزواج من شاب مصري 31 كانون الثاني 2020 09:41 ص

494581

ريال مدريد يفوز على سرقسطة برباعية نظيفة في كأس ملك إسبانيا 31 كانون الثاني 2020 09:38 ص

ملاكمة

ستة اوسمة ملونة تمنح ناشئي الملاكمة العراقية المركز الرابع عربيا 30 كانون الثاني 2020 11:56 ص

بشار رسن

بشار رسن .. من الدوري الايراني الى " الليغا " الاسباني 30 كانون الثاني 2020 11:54 ص

83886979_1234677033398381_2666276789248065536_n

ضائقة مالية واضراب عن التدريب .. في نادي النجف 29 كانون الثاني 2020 11:44 ص

التعليقات