متنبئ جوي، يحذر من صقيع وأمطار غزيرة في العراق خلال اليومين المقبلين



حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية من صقيع وأمطار غزيرة في العراق خلال اليومين المقبلين

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك ان "منخفضاً جوياً مصحوباً بكتل هوائية شبه قطبية يؤثر على شمال وغرب ووسط البلاد ابتداء من دهوك صباح اليوم ثم يمتد التأثير نهار يوم الجمعة ليشمل كل من شمال أربيل ثم نينوى والانبار، وبعدها يمتد التأثير نحو صلاح الدين وكركوك والسليمانية مساءً ثم العاصمة بغداد وديالى يبدأ التأثير فجر ونهار السبت".

وتوقع ان يسبب تأثير هذا المنخفض هطول زخات امطار متفاوتة الشدة ، مابين خفيفة الى معتدلة ، مصحوبة بالغزارة في مناطق عديدة من نينوى ودهوك وكركوك وصلاح الدين والسليمانية وشمال الانبار وديالى".

كما توقع هطول ثلوج خفيفة تلامس المناطق الجبلية بالاضافة الى المنخفضة في السليمانية ودهوك وشمال اربيل بسبب التبريد المنخفض عند الطبقة 850 مليبار".

وشدد عطية "يجب التنبيه من نشاط للرياح السطحية يومي الجمعة والسبت في الانبار غربية وفي مناطق عديدة من مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى وواسط {جنوبية} لتصل هباتها الى مابين 70-80 كم/ ساعة، كذلك متوقع نشاط طفيف للرياح الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد ومدن الفرات الاوسط".