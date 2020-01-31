التربية تتخذ إجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية





أعلنت وزارة التربية ،اليوم الخميس،عن أن امتحانات نصف السنة ستكون في المادة التي أكملها مدرس المادة لجميع المدارس.



وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي إن "وزارة التربية اتخذت إجراءات عدة لتنظيم العملية التربوية وضمان عدم ضياع السنة الدراسية، من أجل إزالة المعوقات التي تواجه االعملية التربوية، سواء من جهة الوزارة أو من جهة الكادر التدريسي والطلبة" موضحاً أن "امتحانات نصف السنة سوف تجرى بالمناهج التي أكملها مدرس المادة لجميع المدارس على أن تستكمل المنهاج أو الدروس المقررة بعد نصف السنة".



وبشان امتحانات آخر السنة قال انه ربما تكون هناك قرارات معينة وربما يكون هناك تأجيل للامتحانات لمدة معينة من أجل استكمال المناهج الدراسية المتبقية وبعدها يتم إجراء امتحانات آخر السنة".



يذكر أن وزارة التربية، أكدت استعدادها لإجراء امتحانات نصف السنة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بموعدها المحدد لها في الخامس وفي الثامن من شهر شباط المقبل.