بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 12:19 م

التربية تتخذ إجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية

وزارة التربية
التربية تتخذ إجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية


أعلنت وزارة التربية ،اليوم الخميس،عن  أن امتحانات نصف السنة ستكون في المادة التي أكملها مدرس المادة لجميع المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي إن "وزارة التربية اتخذت إجراءات عدة لتنظيم العملية التربوية وضمان عدم ضياع السنة الدراسية، من أجل إزالة المعوقات التي تواجه االعملية التربوية، سواء من جهة الوزارة أو من جهة الكادر التدريسي والطلبة" موضحاً أن "امتحانات نصف السنة سوف تجرى بالمناهج التي أكملها مدرس المادة لجميع المدارس على أن تستكمل المنهاج أو الدروس المقررة بعد نصف السنة".

وبشان  امتحانات آخر السنة  قال انه ربما تكون هناك قرارات معينة وربما يكون هناك تأجيل للامتحانات لمدة معينة من أجل استكمال المناهج الدراسية المتبقية وبعدها يتم إجراء امتحانات آخر السنة".

يذكر أن وزارة التربية، أكدت استعدادها لإجراء امتحانات نصف السنة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بموعدها المحدد لها في الخامس وفي الثامن من شهر شباط المقبل.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مطار البصرة

القبض على مسافرين عراقي وأردني في مطار البصرة 31 كانون الثاني 2020 12:38 م

تظاهرات النجف

يونامي تطالب الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل للعدالة‏ 31 كانون الثاني 2020 11:39 ص

2019-10-27t162413z_360035552_rc1a380c5d50_rtrmadp_3_iraq-protests

حكومة بغداد مدانة حتى تثبت براءتها ! 31 كانون الثاني 2020 11:28 ص

الخطوط-الجوية-العراقية

بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ 31 كانون الثاني 2020 11:23 ص

buhruz_949785658

التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة 31 كانون الثاني 2020 11:18 ص

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

الرافدين يعلن موعد منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية 31 كانون الثاني 2020 10:16 ص

494581

التخطيط توافق على تدوير مبالغ البصرة في 2019 31 كانون الثاني 2020 10:14 ص

494581

بيئة المثنى تعلن تحويل أربع مناطق سياحية لمحميات طبيعية 31 كانون الثاني 2020 10:09 ص

التعليقات