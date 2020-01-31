الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم





القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ وبالتنسيق مع استخبارات القت عمليات الجزيرة القبض على ثلاثة ارهابيين في قضاء القائم بالأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان انه تم ضبط بحوزة الارهابيين اسلحة وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأضافت" ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٥١ تمكنت من الوصول الى مخبأ للأعتدة والاسلحة في ناحية الزاب قرية الراويين بكركوك وضبطت بداخله اسلحة ومتفجرات وصواريخ وتم تدميرها تحت السيطرة.