الخزانة الاميركية تفرض عقوبات جديدة على رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ، أن الولايات المتحدة قامت بتوسيع العقوبات على إيران، حيث تم فرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، والمنظمة نفسها.

وقالت في بيان "الآن تم تجميد أصول منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الولايات المتحدة، وفقا للقواعد العامة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع أية معاملات مع أطراف ثالثة لعقوبات ثانوية.



وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، تعتزم الولايات المتحدة إصدار استثناءات للعقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من العمل مع المنشآت النووية الإيرانية لمدة 60 يوماً. ووفقا للوكالة، ستسمح هذه الاستثناءات بمواصلة العمل "بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية"، ولا سيما في محطة "بوشهر" للطاقة النووية، ومنشأة في "أراك" ومفاعل أبحاث في طهران.