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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 12:04 م

نائب يدعو رئيس الجمهورية لتكليف من يراه مناسباً لرئاسة الوزراء

برهم-صالح
نائب يدعو رئيس الجمهورية لتكليف من يراه مناسباً لرئاسة الوزراء



دعا  النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي الحميداوي، رئيس الجمهورية برهم صالح الى تكليف من يراه مناسباً لرئاسة الوزراء.

وقال الحميداوي في بيان: "في هذه الايام الصعبة والاستثنائية التي تعيشها بلادنا وساحات التظاهرات والحراك اليومي لهذه الساحات المطالبة بالحقوق ، ومن منطلق كوننا ممثلين للشعب في مجلس النواب ندعو رئيس الجمهورية الى العمل على صيانة الدستور واتخاذ موقف حاسم وشجاع بتكليف من يراه مناسبا كرئيس للوزراء مستقل وغير جدلي وله القدرة على ادارة البلاد واخراجها من هذه الدوامة الخطيرة وابعاده عن اتون الصراعات الاقليمية".

وتابع ان "اختيار مرشح كفوء انما هو قرار سيقف الشعب له بكل احترام وتقدير وسيكون منطلقا نحو التعجيل بأنتاج حكومة تلبي مطالب المحتجين".

وزاد: "اننا نرى ان عامل الوقت مهم في الاسراع بتكليف شخصية وطنية مستقلة وغير جدلية فذلك سيكون الخطوة الاولى في طريق تحقيق الاصلاحات المنشودة".

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