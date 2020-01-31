ظافر العاني: أسم المرشح لا يعلن الا في لحظة التكليف

رجح النائب عن تحالف القوى العراقية، ظافر العاني، اعلان اسم مرشح الحسم لرئاسة الوزراء في لحظة التكليف.

وقال العاني ان" اختيارات اللحظة الأخيرة في مسالة حسم المرشح تفرض علينا استرجاع جميع الأسماء السابقة؛ لكن الأرجح انه لن يعلن عنه الا في لحظة تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح".

وبشأن عدم تدخل الكتل السنية في موضوعة حسم المرشح قال" حصنا أنفسنا في بعض القضايا، ولا نريد من الاخرين تصدير فشلهم الينا، كما ان قيادات الإصلاح والبناء لا يشاركون اسامة النجيفي في القرار؛ لكن سيكون لنا رأي بعد الاختيار، وبشكل عام الأسماء التي تم تداولها ليس عليها فيتو وربما ابتعادنا سيسهم في الحل".

وتابع" رأينا الأهم سيكون في البرنامج الحكومي وإذا أرادت الكتل الشيعية اختيار شخصية تكنوقراط سنلتزم بهذا؛ لكن ان طالبت هذه الكتل بحصص سنطالب بها ايضاً". وأشار العاني، الى ان" اختيار شخص عليه اجماع يعني انه ضعيف جداً لقيادة البلد".

وحول الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء علق العاني ان" وجود رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لن يسمح لمحمد توفيق علاوي الفوز كمرشح، والسبب شخصي اما اختيار مصطفى الكاظمي مناسب جدا لولا اعتراض جهات عليه"، منوهاً الى ان" الطرف الوحيد الذي يمكن ان يكون له فيتو على المرشح هي ايران".

وقال العاني ان عدم حضورنا لجلسة مجلس النواب الخاصة بإخراج القوات الامريكية من العراق كان سياسياً، ولا يصب في مصلحة شركاء العملية السياسية ولدينا موقف من هذا القرار".

واضاف " إذا طمأنتنا الحكومة بوجود قوات كافية لدرء المخاطر الخارجية عن المحافظات الغربية حين ذاك سنثق بالقرار ونؤيده.