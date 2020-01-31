البنتاغون: الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني





أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق لنشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" بعد الضربة الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.



وقال إسبر للصحفيين ردا على سؤال عن سبب عدم نشر هذه الأسلحة في العراق بعد القصف الإيراني: "يجب أن نحصل على إذن حكومة الطرف المضيف العراق".



من ناحيته أكد رئيس اللجنة المتحدة لرؤساء أركان القوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارك ميلي: "نعمل مع الحكومة العراقية في هذا الشأن.



وتابع انه، من الضروري العمل على حل بعض المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية للتوريد المحتمل لباتريوت إلى البلاد.