بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 11:54 ص

مكتب عبد المهدي يقرر القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي في محاربة داعش

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مكتب عبد المهدي يقرر القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي في محاربة داعش.


 قرر مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي والقيام بأعمال مشتركة في محاربة داعش

وقال المكتب في بيان ، إنه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الارهابية في مناطق عديدة من العراق ولاغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي ، تقرر القيام بالاعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على ارضه واجوائه.

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