يونامي تطالب الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل للعدالة‏

طالبت بعثة الامم المتحدة في العراق / يونامي / الحكومة العراقية بحماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.
وحثت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت،حسب بيان للبعثة ، على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل كسر الجمود السياسي والمضي قدما باصلاحات كبيرة، مؤكدة :" ان استخدام القوة يكلف حياة ثمينة ولن ينهي الازمة".
واضافت :" ان استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا يحتمل " ، معربة عن اسفها "لمقتل ما لا يقل عن 467 متظاهرا واصابة اكثر من 9,000 بجروح منذ الاول من تشرين الاول ".
واعربت / يونامي / عن قلقها " لزيادة استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن مؤخرا، واطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان "، مشددة على "ضرورة ان تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وان تضمن امتثال استخدام القوة للمعايير الدولية".
واكدت انه "من المهم بنفس القدر من المساءلة الكاملة، تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة"، لافتة الى أن "المناخ من الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا سوى المزيد من الضرر".
وتابعت :" ان العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب ان يحل محل التردد لتقديم الوعود والنوايا العديدة، وان ابداء المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو السبيل الوحيد للمضي قدما لاخراج الشعب من الياس وتجديد الامل".
واكدت بلاسخارت :" ان جميع الجهود ينبغي ان تركز على كيفية تنفيذ الاصلاحات بشكل كامل والبدء بحوار بناء لمعالجة مشاكل البلد بروح الوحدة".
وتابعت:" لقد حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال العمل لصالح البلد وشعبه ، و ان العمل الشاق و حركات النوايا الحسنة سوف تلقى صدى لدى الشعب".