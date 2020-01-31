يونامي تطالب الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل للعدالة‏









طالبت بعثة الامم المتحدة في العراق / يونامي / الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.‏



وحثت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس ‏بلاسخارت،حسب بيان للبعثة ، على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل ‏كسر الجمود السياسي والمضي قدما باصلاحات كبيرة، مؤكدة :" ان استخدام القوة ‏يكلف حياة ثمينة ولن ينهي الازمة".‏





واضافت :" ان استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا ‏يحتمل " ، معربة عن اسفها "لمقتل ما لا يقل عن 467 متظاهرا واصابة اكثر من ‏‏9,000 بجروح منذ الاول من تشرين الاول ".‏



واعربت / يونامي / عن قلقها " لزيادة استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن ‏مؤخرا، واطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتل ‏المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان "، مشددة على "ضرورة ان تحمي ‏السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وان تضمن امتثال استخدام القوة ‏للمعايير الدولية".‏



واكدت انه "من المهم بنفس القدر من المساءلة الكاملة، تقديم مرتكبي القتل والهجمات ‏غير القانونية للعدالة"، لافتة الى أن "المناخ من الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا ‏سوى المزيد من الضرر".‏



وتابعت :" ان العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب ان يحل محل التردد ‏لتقديم الوعود والنوايا العديدة، وان ابداء المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو ‏السبيل الوحيد للمضي قدما لاخراج الشعب من الياس وتجديد الامل".



واكدت بلاسخارت :" ان جميع الجهود ينبغي ان تركز على كيفية تنفيذ ‏الاصلاحات بشكل كامل والبدء بحوار بناء لمعالجة مشاكل البلد بروح الوحدة".‏



وتابعت:" لقد حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال العمل لصالح البلد وشعبه ، و ان ‏العمل الشاق و حركات النوايا الحسنة سوف تلقى صدى لدى الشعب".‏