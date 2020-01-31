بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
توافد العراقيين على ساحات الاحتجاج في "#مليونية_الجمعة".. ونشطاء يهاجمون "جزار البصرة" النشطاء العراقيون يتساقطون اغتيالاً واختطافاً.. وحصيلة رسمية لضحايا تلك العمليات متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت.. ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب العثور على جثة احد المختطفين السبعة في ديالى أسعار العملة الأجنبية تواصل ارتفاعها مجددا في إيران متظاهر جديد ينضم الى قافلة الشهداء في الكوت .. متأثرا بجراحه مقترح جديد لـ"الحكمة" لحسم ازمة رئيس الوزراء .. رفض من القيادات السياسية بهاء الاعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصلحتها طارق حرب : الرئيس سيستخدم صلاحيته .. والاثنين اقصى موعد لتقديم المرشح عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 11:39 ص

يونامي تطالب الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل للعدالة‏

تظاهرات النجف
يونامي تطالب الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل للعدالة‏




طالبت بعثة الامم المتحدة في العراق / يونامي / الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.‏

وحثت  الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس  ‏بلاسخارت،حسب بيان للبعثة ، على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل ‏كسر الجمود السياسي والمضي قدما باصلاحات كبيرة، مؤكدة :" ان استخدام القوة ‏يكلف حياة ثمينة ولن ينهي الازمة".‏


واضافت :" ان استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا ‏يحتمل " ، معربة عن اسفها "لمقتل ما لا يقل عن 467 متظاهرا واصابة اكثر من ‏‏9,000  بجروح منذ الاول من  تشرين الاول ".‏

واعربت / يونامي / عن قلقها   " لزيادة استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن ‏مؤخرا، واطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتل ‏المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان "، مشددة على "ضرورة ان تحمي ‏السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وان تضمن امتثال استخدام القوة ‏للمعايير الدولية".‏

واكدت انه  "من المهم بنفس القدر من المساءلة الكاملة، تقديم مرتكبي القتل والهجمات ‏غير القانونية للعدالة"، لافتة الى أن "المناخ من الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا ‏سوى المزيد من الضرر".‏

وتابعت :" ان العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب ان يحل محل التردد ‏لتقديم الوعود والنوايا العديدة، وان ابداء  المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو ‏السبيل الوحيد للمضي قدما لاخراج الشعب من الياس وتجديد الامل".

واكدت بلاسخارت :"  ان جميع الجهود ينبغي ان تركز  على كيفية تنفيذ ‏الاصلاحات بشكل كامل والبدء بحوار بناء لمعالجة مشاكل البلد بروح الوحدة".‏

وتابعت:"  لقد حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال العمل  لصالح البلد وشعبه ، و ان ‏العمل الشاق و حركات النوايا الحسنة سوف تلقى صدى لدى  الشعب".‏
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مطار البصرة

القبض على مسافرين عراقي وأردني في مطار البصرة 31 كانون الثاني 2020 12:38 م

وزارة التربية

التربية تتخذ إجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية 31 كانون الثاني 2020 12:19 م

2019-10-27t162413z_360035552_rc1a380c5d50_rtrmadp_3_iraq-protests

حكومة بغداد مدانة حتى تثبت براءتها ! 31 كانون الثاني 2020 11:28 ص

الخطوط-الجوية-العراقية

بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ 31 كانون الثاني 2020 11:23 ص

buhruz_949785658

التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة 31 كانون الثاني 2020 11:18 ص

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

الرافدين يعلن موعد منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية 31 كانون الثاني 2020 10:16 ص

494581

التخطيط توافق على تدوير مبالغ البصرة في 2019 31 كانون الثاني 2020 10:14 ص

494581

بيئة المثنى تعلن تحويل أربع مناطق سياحية لمحميات طبيعية 31 كانون الثاني 2020 10:09 ص

التعليقات