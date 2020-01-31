حكومة بغداد مدانة حتى تثبت براءتها !

بعد البيان الصادر عن ست عشرة دولة غربية ، بادانة اعمال العنف التي تمارسها الحكومة العراقية ضد المتظاهرين السلميين ومطالبتها بالكف عن استخدام اسلوب "العنف المفرط" ، جاء العالم كله هذه المرة ليدين هذه الحكومة ، بل ويحذرها من مغبة استمرارها في غيها وتجاهلها النداءات الداخلية والخارجية ..
مكتب الامم المتحدة في العراق "يونامي" في تقريره الاخير عن التطورات في العراق الذي اصدره يوم امس ، تضمن ما يمكن اعتباره نقلة نوعية في الموقف الدولي من الاحداث في العراق ، فلم يكتف بعبارات التعاطف مع اهداف ومطالب المتظاهرين وحث الحكومة العراقية على احتواء الازمة بتحقيق هذه المطالب ..بل طالب الحكومة العراقية بصراحة وبشدة بحماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة، مؤكدا :" ان استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا يحتمل " ، معربا عن اسفه "لمقتل ما لا يقل عن 467 متظاهرا واصابة اكثر من 9,000 بجروح منذ الاول من تشرين الاول ".
ان المطالبة بمحاكمة القتلة ، عندما تأتي من قبل المنظمة الدولية ، فهذا يعني ان ما يجري في العراق لم يعد شأنا داخليا يترك للدولة امر معالجته ، بل اصبح امرا دوليا يتعلق بحقوق الانسان ، وفي مقدمتها حقه في العيش بكرامة وامان والتعبير عن رأيه بحرية .. واذا لم تمتثل الحكومة لهذا الطلب الاممي فستعتبر بالنتيجة متسترة على القتلة وحامية لهم ، ان لم تكن شريكة لهم في الجريمة ...