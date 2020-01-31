حكومة بغداد مدانة حتى تثبت براءتها !



بعد البيان الصادر عن ست عشرة دولة غربية ، بادانة اعمال العنف التي تمارسها الحكومة العراقية ضد المتظاهرين السلميين ومطالبتها بالكف عن استخدام اسلوب "العنف المفرط" ، جاء العالم كله هذه المرة ليدين هذه الحكومة ، بل ويحذرها من مغبة استمرارها في غيها وتجاهلها النداءات الداخلية والخارجية ..



مكتب الامم المتحدة في العراق "يونامي" في تقريره الاخير عن التطورات في العراق الذي اصدره يوم امس ، تضمن ما يمكن اعتباره نقلة نوعية في الموقف الدولي من الاحداث في العراق ، فلم يكتف بعبارات التعاطف مع اهداف ومطالب المتظاهرين وحث الحكومة العراقية على احتواء الازمة بتحقيق هذه المطالب ..بل طالب الحكومة العراقية بصراحة وبشدة بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة، مؤكدا :" ان استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا ‏يحتمل " ، معربا عن اسفه "لمقتل ما لا يقل عن 467 متظاهرا واصابة اكثر من ‏‏9,000 بجروح منذ الاول من تشرين الاول ".‏



ان المطالبة بمحاكمة القتلة ، عندما تأتي من قبل المنظمة الدولية ، فهذا يعني ان ما يجري في العراق لم يعد شأنا داخليا يترك للدولة امر معالجته ، بل اصبح امرا دوليا يتعلق بحقوق الانسان ، وفي مقدمتها حقه في العيش بكرامة وامان والتعبير عن رأيه بحرية .. واذا لم تمتثل الحكومة لهذا الطلب الاممي فستعتبر بالنتيجة متسترة على القتلة وحامية لهم ، ان لم تكن شريكة لهم في الجريمة ...