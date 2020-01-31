فريق الديوانية لن يشارك في الدوري الممتاز .. لهذه الاسباب



قررت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي، عدم مشاركة فريق كرة القدم في الدوري الممتاز المزمع انطلاقه الشهر المقبل في مدن اقليم كردستان .



واوضحت ادارة النادي في بيان صحفي :" ان قرار عدم المشاركة مرتبط بعدة اسباب ، هي قرب فترة انطلاق الدوري وعدم جاهزية فريق كرة القدم ، وايضا من اجل التركيز التام على تكوين واعداد فريق ممتاز للموسم المقبل ، فضلا عن ان المشاركة ستتعب ميزانية النادي كثيراً ".



واضافت ، انها :" قررت تكوين فريق رديف يكون الرافد الاساس للفريق الاول ، ليصقل المواهب الشابة في المحافظة من اجل اعداد جيل كروي يضمن مستقبل الفريق واللاعبين في قادم الايام ".

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