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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 11:23 ص

بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟

الخطوط-الجوية-العراقية
بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟


كشفت وزارة  النقل والمواصلات في اقليم كردستان عن حجم الدين المترتب على الخطوط الجوية العراقية، لمطاري اربيل والسليمانية.

وقال وزير النقل والمواصلات في الاقليم  آنو جوهر ، في تصريح صحفي :" ان  شركة الخطوط الجوية العراقية مدينة الى مطاري الاقليم باكثر  من 74 مليون دولار، لقاء العديد من الخدمات المقدمة ".

واوضح  جوهر :" ان "بذمة الخطوط الجوية  العراقية 54 مليوناً و806 آلاف و745 دولاراً لمطار اربيل ، و19 مليوناً و666 ألفاً و661 دولاراً لمطار السليمانية".

واضاف:" قمنا بطلب تسديد هذا المبلغ في العديد من المرات وبوسائل عدة ، دون رد يدل على وجود نية للدفع".
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