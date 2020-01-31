بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟





كشفت وزارة النقل والمواصلات في اقليم كردستان عن حجم الدين المترتب على الخطوط الجوية العراقية، لمطاري اربيل والسليمانية.



وقال وزير النقل والمواصلات في الاقليم آنو جوهر ، في تصريح صحفي :" ان شركة الخطوط الجوية العراقية مدينة الى مطاري الاقليم باكثر من 74 مليون دولار، لقاء العديد من الخدمات المقدمة ".



واوضح جوهر :" ان "بذمة الخطوط الجوية العراقية 54 مليوناً و806 آلاف و745 دولاراً لمطار اربيل ، و19 مليوناً و666 ألفاً و661 دولاراً لمطار السليمانية".



واضاف:" قمنا بطلب تسديد هذا المبلغ في العديد من المرات وبوسائل عدة ، دون رد يدل على وجود نية للدفع".

