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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 11:18 ص

التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة

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التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة

اعلن عبدالله الحيالي قائمقام بعقوبة ، مركز محافظة ديالى ، عن فقدان اكثر من 6 الاف دونم من البساتين  بسبب حمى التجريف.

وقال الحيالي في تصريح صحفي :" ان  ازمة السكن في بعقوبة ومحيطها دفعت الى بروز حمى تجريف البساتين بشكل كبير في السنوات الماضية ، على نحو دفع الى فقدان اكثر من 6 الاف دونم ، كانت تشكل احزمة خضراء مهمة تحيط ببعقوبة من اغلب الجهات ".

واضاف :" ان موجة التجريف انخفضت ، لكنها لم تنته ،  ما يهدد بفقدان المزيد من البساتين التي يبلغ عمرها عشرات السنين وتمثل ثروة في القطاع الزراعي ، خاصة بساتين النخيل والحمضيات "، مبينا :" ان  ازمة السكن بلغت مستويات عالية جدا في ظل الحاجة الماسة لتوفير اكثر من 50 الف وحدة سكنية لانهاء الازمة المزمنة منذ سنوات طويلة ".
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