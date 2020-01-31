التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة



اعلن عبدالله الحيالي قائمقام بعقوبة ، مركز محافظة ديالى ، عن فقدان اكثر من 6 الاف دونم من البساتين بسبب حمى التجريف.



وقال الحيالي في تصريح صحفي :" ان ازمة السكن في بعقوبة ومحيطها دفعت الى بروز حمى تجريف البساتين بشكل كبير في السنوات الماضية ، على نحو دفع الى فقدان اكثر من 6 الاف دونم ، كانت تشكل احزمة خضراء مهمة تحيط ببعقوبة من اغلب الجهات ".



واضاف :" ان موجة التجريف انخفضت ، لكنها لم تنته ، ما يهدد بفقدان المزيد من البساتين التي يبلغ عمرها عشرات السنين وتمثل ثروة في القطاع الزراعي ، خاصة بساتين النخيل والحمضيات "، مبينا :" ان ازمة السكن بلغت مستويات عالية جدا في ظل الحاجة الماسة لتوفير اكثر من 50 الف وحدة سكنية لانهاء الازمة المزمنة منذ سنوات طويلة ".