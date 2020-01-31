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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 11:07 ص

نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس

برهم-صالح
نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس

استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر، نجاح الكتل السياسية بتقديم مرشح رئاسة الوزراء لرئيس الجمهورية برهم صالح ، ضمن المهلة التي تنتهي غدا السبت.

وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لم تتفق على مرشح حتى الآن ، لانها تريد ان يكون رئيس الوزراء الجديد ملبيا لجميع طلباتها ويحقق بقاء المكاسب السياسية التي حصلت عليها خلال حكومة عبد المهدي"، مبينة :" ان شخصية رئيس الوزراء لن تحسم سريعا لوجود مكاسب سياسية تعيق تمريرها ".

واضافت :" ان نجاح الكتل السياسية بتقديم مرشح رئاسة الوزراء لرئيس الجمهورية برهم صالح السبت ، امر مستعبد " ، داعية الكتل السياسية للاتفاق فيما بينها لتقديم مرشح يضمن حقوق المواطنين " .
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