نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس



استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر، نجاح الكتل السياسية بتقديم مرشح رئاسة الوزراء لرئيس الجمهورية برهم صالح ، ضمن المهلة التي تنتهي غدا السبت.



وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لم تتفق على مرشح حتى الآن ، لانها تريد ان يكون رئيس الوزراء الجديد ملبيا لجميع طلباتها ويحقق بقاء المكاسب السياسية التي حصلت عليها خلال حكومة عبد المهدي"، مبينة :" ان شخصية رئيس الوزراء لن تحسم سريعا لوجود مكاسب سياسية تعيق تمريرها ".



واضافت :" ان نجاح الكتل السياسية بتقديم مرشح رئاسة الوزراء لرئيس الجمهورية برهم صالح السبت ، امر مستعبد " ، داعية الكتل السياسية للاتفاق فيما بينها لتقديم مرشح يضمن حقوق المواطنين " .