بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة العراقيون يرفضون ترشيح علاوي طهران.. ويطالبون بحماية دولية من الميليشيات الموالية لإيران نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة العراق على صفيح ساخن.. اعتداءات عنيفة على المتظاهرين.. و"يونامي": استمرار إراقة الدماء أمر لا يحتمل ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:55 ص

محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة !

thumb_1579519803f7b5d88914e6adc355d7e6967811106a
محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة !

كشف المحلل السياسي واثق الهاشمي، عن وجود "فيتو" يمنع ترشيح محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي وعلي شكري لرئاسة الوزراء، مبينا :" ان مهلة رئيس الجمهورية ستنتهي ولن يتم حسم المسألة.

وقال الهاشمي في تصريح صحفي :" ان المعلومات تشير الى وجود خلافات عميقة وكبيرة ، ولم تتمكن الكتل السياسية من التوصل الى اي اتفاق مع رئيس الجمهورية ".

واضاف :"  ان  رئيس الجمهورية برهم صالح يرغب بطرح اسم مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء ، الا ان الفتح لديه فيتو على الكاظمي مما دفع بطرح اسم محمد توفيق علاوي"، مشيرا الى :" ان الكتل باجمعها اتفقت على علاوي الا ان استبعاده جاء لوجود تحفظ عليه من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

واوضح :" ان علي شكري طرح خلال المشاورات الاخيرة ،  الا ان فيتو الصدر ضد شكري حال دون  تمريره" ، مبينا :" ان  رئيس الجمهورية لديه اسماء يريد الاعلان عنها تحظى بقبول المتظاهرين ، الا ان تحفظ الكتل عليها حال دون ذلك ".

وتابع :" ان المسألة لن تحسم بانتهاء مهلة رئيس الجمهورية السبت ، حتى بمعجزة .. والخلافات وصلت الى اوجها ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم-صالح

نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس 31 كانون الثاني 2020 11:07 ص

election-iraq-lk

نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة 31 كانون الثاني 2020 10:53 ص

عادل عبد المهدي

ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي 31 كانون الثاني 2020 10:49 ص

عالية نصيف

عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد" 31 كانون الثاني 2020 10:41 ص

494581

الصين تسجل 213 حالة وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

جيمس جيفري

جيمس جيفري: داعش لا يزال يشكل خطرا في العراق 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

Doc-P-333141-637160473569699970-1024x576

متظاهرو ذي قار يرفعون رسالة إلى الأمم المتحدة .. تعرف على التفاصيل 31 كانون الثاني 2020 10:19 ص

494581

أهالي كربلاء يطالبون المتظاهرين بهذا الأمر 31 كانون الثاني 2020 10:11 ص

التعليقات