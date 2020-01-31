محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة !



كشف المحلل السياسي واثق الهاشمي، عن وجود "فيتو" يمنع ترشيح محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي وعلي شكري لرئاسة الوزراء، مبينا :" ان مهلة رئيس الجمهورية ستنتهي ولن يتم حسم المسألة.



وقال الهاشمي في تصريح صحفي :" ان المعلومات تشير الى وجود خلافات عميقة وكبيرة ، ولم تتمكن الكتل السياسية من التوصل الى اي اتفاق مع رئيس الجمهورية ".



واضاف :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح يرغب بطرح اسم مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء ، الا ان الفتح لديه فيتو على الكاظمي مما دفع بطرح اسم محمد توفيق علاوي"، مشيرا الى :" ان الكتل باجمعها اتفقت على علاوي الا ان استبعاده جاء لوجود تحفظ عليه من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".



واوضح :" ان علي شكري طرح خلال المشاورات الاخيرة ، الا ان فيتو الصدر ضد شكري حال دون تمريره" ، مبينا :" ان رئيس الجمهورية لديه اسماء يريد الاعلان عنها تحظى بقبول المتظاهرين ، الا ان تحفظ الكتل عليها حال دون ذلك ".



وتابع :" ان المسألة لن تحسم بانتهاء مهلة رئيس الجمهورية السبت ، حتى بمعجزة .. والخلافات وصلت الى اوجها ".