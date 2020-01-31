نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة



اكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي :" ان قرار مجلس القضاء الاعلى ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية ، سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة" ، فيما بين :" ان مجلس النواب ملزم بتشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء العطلة التشريعية".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان معظم اعضاء المحكمة الاتحادية وصلوا لمراحل الشيخوخة ، وبحاجة الى تشريع قانون ينظم عملهم "، لافتا الى :" ان قرار مجلس القضاء ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية جاء نتيجة وجود فقرات مخالفة للقانون لاحد اعضاء المحكمة ".



واضاف :" ان هذا القرار سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة ، كون المحكمة معنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات"، مبينا :" ان البرلمان ملزم بتشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء العطلة التشريعية للتخلص من المشاكل الدستورية وعدم خلق خروق قانونية اخرى ".