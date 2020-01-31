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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:53 ص

نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة

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نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة

اكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي :" ان  قرار مجلس القضاء الاعلى ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية ، سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة" ، فيما بين :" ان مجلس النواب ملزم بتشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء العطلة التشريعية".

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان معظم اعضاء المحكمة الاتحادية وصلوا لمراحل الشيخوخة ، وبحاجة الى تشريع قانون ينظم عملهم "، لافتا الى :" ان قرار مجلس القضاء ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية جاء نتيجة وجود فقرات مخالفة للقانون لاحد اعضاء المحكمة ".

واضاف :" ان هذا القرار سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة ، كون المحكمة معنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات"، مبينا :" ان البرلمان ملزم بتشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء العطلة التشريعية للتخلص من المشاكل الدستورية وعدم خلق خروق قانونية اخرى ".
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