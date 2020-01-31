بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:52 ص

العراق على صفيح ساخن.. اعتداءات عنيفة على المتظاهرين.. و"يونامي": استمرار إراقة الدماء أمر لا يحتمل

عنف ضد المتظاهرين

لا تزال الأجواء مشتعلة فى العراق، فى ظل فشل الكتل السياسية العراقية على التوافق بشأن مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى إصرار الشارع العراقي على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية مستقلة.

فبعد أن شهد وسط بغداد، تجمعات لعدد من المتظاهرين الذين جددوا رفضهم لأي مرشح جديد من الأحزاب لا سيما اسم محمد علاوي، الذي أفيد بوجود توافق عليه واتجاه لترشيحه.

وأشار نشطاء، إلى أن العاصمة بغداد شهدت، اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين في ساحتي الوثبة والخلاني وسط بغداد.

فيما استمرت عمليات الكر والفر لساعات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب في المنطقة المحصورة بين ساحة الوثبة وساحة الخلاني عند مبنى أمانة بغداد لليوم السادس على التوالي حيث استخدمت قوات الأمن ومكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

كما استخدم الأمن الأسلحة الهوائية التي تستخدم في صيد الطيور ، ما تسبب بجرح خمس محتجين على الأقل في الجزء العلوي من الجسم.

فيما حاولت قوات الأمن ابعاد المحتجين إلى ساحة الخلاني ودفعهم نحو ساحة التحرير، من أجل فتح جسر السنك وساحة الخلاني أمام المارة والسيارات، وفي كربلاء، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، أما في محافظة واسط جنوب العراق، فقد نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين.

وفى إطار متصل ذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت طالبت بزيادة الجهود لكسر الجمود السياسي، وسط تواصل الاحتجاجات والعنف.

وقالت بلاسخارت، إن "استمرار خسارة أرواح الشباب في العراق أمر لا يحتمل، مؤكدة أنه مع استمرار العنف والإصابات في سياق الاحتجاجات، وقبل مظاهرات أخرى مخطط لها، مطالبة بزيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من أجل كسر الجمود السياسي.

وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق من أن استخدام القوة يكلف حياة ثمينة، ولن ينهي الأزمة، وقالت إن "استمرار الخسارة في أرواح الشباب وإراقة الدماء اليومية أمر لا يحتمل"، معربة عن آسفها لمقتل مالا يقل عن 467 متظاهرا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين منذ الأول من أكتوبر.

ولفتت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن الزيادة الأخيرة في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن، والإبلاغ عن إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين، واستمرار قتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أمر مثير للقلق.

ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر، انطلقت للمطالبة ببعض التحسينات المعيشية ومكافحة الفساد، قبل أن تتحول إلى مطالبات سياسية جذرية، حيث طالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بإصلاح نظام يعتبرونه فاسداً إلى حد كبير. ولقي قرابة 600 شخص حتفهم خلال تلك التظاهرات.

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