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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:41 ص

عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"

عالية نصيف
عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"

هاجمت  النائبة عالية نصيف  رئيس الجمهورية برهم صالح، واتهمته  بـ "المماطلة"  في اختيار مرشح رئاسة الوزراء ..

وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان مهلة رئيس الجمهورية الاخيرة هي تهديد وليست مهلة ، لانه جزء من الازمة والمماطلة بالوقت من اجل تنفيذ اجندات خاصة به"، متهمة اياه  بخرق الدستور والتجاوز عليه .

واضافت :" ان الرئيس يريد بناء عرف سياسي خاص بشأن عدم تكليف مرشح لرئاسة الوزراء" ، مبينة انه كان  يفترض به ان لا يتدخل بمتاهات ونوعية التكليف .

واتهمت نصيف رئيس الجمهورية بـ :" استخدام كلمات المرجعية الدينية بشأن المرشح غير الجدلي من اجل تنفيذ اجنداته الخاصة " ، داعية القوى السياسية الى " سحب البساط من الرئيس وانهاء الاحتيال على المادة 76 من الدستور" ، على حد تعبيرها .
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