عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"



هاجمت النائبة عالية نصيف رئيس الجمهورية برهم صالح، واتهمته بـ "المماطلة" في اختيار مرشح رئاسة الوزراء ..



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان مهلة رئيس الجمهورية الاخيرة هي تهديد وليست مهلة ، لانه جزء من الازمة والمماطلة بالوقت من اجل تنفيذ اجندات خاصة به"، متهمة اياه بخرق الدستور والتجاوز عليه .



واضافت :" ان الرئيس يريد بناء عرف سياسي خاص بشأن عدم تكليف مرشح لرئاسة الوزراء" ، مبينة انه كان يفترض به ان لا يتدخل بمتاهات ونوعية التكليف .



واتهمت نصيف رئيس الجمهورية بـ :" استخدام كلمات المرجعية الدينية بشأن المرشح غير الجدلي من اجل تنفيذ اجنداته الخاصة " ، داعية القوى السياسية الى " سحب البساط من الرئيس وانهاء الاحتيال على المادة 76 من الدستور" ، على حد تعبيرها .