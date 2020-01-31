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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

الصين تسجل 213 حالة وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 213 شخصا وتأكيد 2000 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد.

وسُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 9692 حالة.

وقد أعلنت اللجنة الصحية بإقليم هوبي الصيني موطن فيروس كورونا الجديد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس داخل الإقليم بواقع 42 شخصا.

وأضافت أنه “جرى رصد 1220 حالة إصابة جديدة في هوبي ليسجل العدد الإجمالي 5806 حالات إصابة”.

ويرفع الإعلان عدد الوفيات الإجمالي في الصين إلى 213 شخصا على الأقل. ومن المتوقع أن تنشر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقاما جديدة في وقت لاحق الجمعة.من جهة أخرى، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن السلطات في بكين تعكف على تقييم إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ جراء الفيروس.

وقال زهانغ جن إن “السلطات في الصين في مرحلة حرجة من مكافحة فيروس كورونا الجديد، ويتعين تظافر الجهود من كافة الدول والتحلي بروح المسؤولية”.

ع د

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