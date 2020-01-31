بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة العراقيون يرفضون ترشيح علاوي طهران.. ويطالبون بحماية دولية من الميليشيات الموالية لإيران نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة العراق على صفيح ساخن.. اعتداءات عنيفة على المتظاهرين.. و"يونامي": استمرار إراقة الدماء أمر لا يحتمل ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

جيمس جيفري: داعش لا يزال يشكل خطرا في العراق

جيمس جيفري

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش جيمس جيفري "أن التحالف بحث في كيفية الرد على دعوة البرلمان العراقي بسحب القوات الأميركية من العراق".

وقال جيفري إن "الأخبار الجيدة من العراق هي أن الجيش العراقي يواصل عمليات محاربة داعش وقام بعمليات ناجحة جداً وهذا أمر مشجع".

وأوضح أن هناك سبباً لوجود أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي ومن التحالف الدولي في العراق وهو "جعل الجيش العراقي أكثر فعالية في القتال ضد داعش".

ثم استدرك قائلا "لكن نحن الآن محدودون في القيام بذلك لأن قوات التحالف تركز على حماية نفسها بعد الهجمات الصاروخية على القواعد العراقية."

وتابع "لكننا متفائلون جداً بأننا والحكومة العراقية سنتمكن من إنهاء مرحلة حماية القوات واستئناف العمليات المشتركة والعودة مجدداً إلى الميدان بفاعلية كاملة".

وأكد جيفري أيضا أن هناك حاجة إلى التحالف الدولي وخصوصاً للولايات المتحدة في العراق، حيث لا يزال داعش يشكل تهديداً" والعراقيون يقرون بذلك" وفق تعبيره.

جيفري أوضح في السياق أن واشنطن تتطلع "للعمل بشأن إيجاد سبل مثل احتمال تخفيض عدد القوات العسكرية" وقال إن "الرئيس ترامب ألمح إلى إمكانية اللجوء إلى هذه الوسيلة وقيام الناتو بدور أكبر".

كما كشف جيفري أن داعش عادت للظهور في العراق وسوريا وقال "إن القتال ضد داعش حقق نجاحاً في مارس الماضي عبر هزيمة الخلافة في وادي الفرات في سوريا، ولكن نرى أن داعش تعود كعناصر متمردة وتقوم بعمليات إرهابية.

"داعش يتوزع الآن بين أربعة عشر ألفاً وثمانية عشر ألف مقاتل بين سوريا والعراق" بحسب ما قاله جيفري.

وأضاف "إننا نعمل مع الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا لمحاربة هذه الكارثة".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم-صالح

نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس 31 كانون الثاني 2020 11:07 ص

thumb_1579519803f7b5d88914e6adc355d7e6967811106a

محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! 31 كانون الثاني 2020 10:55 ص

election-iraq-lk

نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة 31 كانون الثاني 2020 10:53 ص

عادل عبد المهدي

ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي 31 كانون الثاني 2020 10:49 ص

عالية نصيف

عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد" 31 كانون الثاني 2020 10:41 ص

494581

الصين تسجل 213 حالة وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

Doc-P-333141-637160473569699970-1024x576

متظاهرو ذي قار يرفعون رسالة إلى الأمم المتحدة .. تعرف على التفاصيل 31 كانون الثاني 2020 10:19 ص

494581

أهالي كربلاء يطالبون المتظاهرين بهذا الأمر 31 كانون الثاني 2020 10:11 ص

التعليقات