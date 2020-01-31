متظاهرو ذي قار يرفعون رسالة إلى الأمم المتحدة .. تعرف على التفاصيل



رفع المحتجون في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، لافتات طالبت بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.



وقال مصدر في المحافظة، إن متظاهري الحبوبي علقوا، ليلة امس، لافتة كبيرة تحتوي على رسالة موجهة الى الامم المتحدة بست لغات، مطالبين تدخلها لحماية المتظاهرين و حل الازمة الحالية.

كما شدد المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكم انتقالي في العراق للعبور من الأزمة الحالية، والتخلص من الأحزاب الفاسدة، وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

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