بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة العراقيون يرفضون ترشيح علاوي طهران.. ويطالبون بحماية دولية من الميليشيات الموالية لإيران نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة العراق على صفيح ساخن.. اعتداءات عنيفة على المتظاهرين.. و"يونامي": استمرار إراقة الدماء أمر لا يحتمل ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:19 ص

متظاهرو ذي قار يرفعون رسالة إلى الأمم المتحدة .. تعرف على التفاصيل

Doc-P-333141-637160473569699970-1024x576


رفع المحتجون في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، لافتات طالبت بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.

وقال مصدر في المحافظة، إن متظاهري الحبوبي علقوا، ليلة امس، لافتة كبيرة تحتوي على رسالة موجهة الى الامم المتحدة بست لغات، مطالبين تدخلها لحماية المتظاهرين و حل الازمة الحالية.
كما شدد المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكم انتقالي في العراق للعبور من الأزمة الحالية، والتخلص من الأحزاب الفاسدة، وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم-صالح

نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس 31 كانون الثاني 2020 11:07 ص

thumb_1579519803f7b5d88914e6adc355d7e6967811106a

محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! 31 كانون الثاني 2020 10:55 ص

election-iraq-lk

نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة 31 كانون الثاني 2020 10:53 ص

عادل عبد المهدي

ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي 31 كانون الثاني 2020 10:49 ص

عالية نصيف

عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد" 31 كانون الثاني 2020 10:41 ص

494581

الصين تسجل 213 حالة وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

جيمس جيفري

جيمس جيفري: داعش لا يزال يشكل خطرا في العراق 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

494581

أهالي كربلاء يطالبون المتظاهرين بهذا الأمر 31 كانون الثاني 2020 10:11 ص

التعليقات