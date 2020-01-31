التخطيط توافق على تدوير مبالغ البصرة في 2019

أعلنت وزارة التخطيط،ا عن الموافقة على تدوير الاموال التي خصصت الى البصرة والتي لم تتمكن من انفاقها خلال العام الماضي 2019 لتنفيذ المشاريع، تدويرها للعام الجاري 2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في تصريح له إن “الحكومات المحلية في البصرة ستتمكن من خلال هذا القرار تنفيذ مشاريعها ضمن هذه المبالغ المالية، مبيناً ان آلية العمل بهذه القرارات كانت متوقفة منذ العام 2015 فيما تمت اعادة العمل بها خلال العام 2020”.

واشار الهنداوي الى ان “المحافظات كانت قد واجهت مشاكل في العام 2019 فمنعها ذلك من انفاق كامل اموالها على تنفيذ المشاريع وبالتالي فان لها الحق باموالها لغرض إستكمال مشاريعها”.

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