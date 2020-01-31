أهالي كربلاء يطالبون المتظاهرين بهذا الأمر

طالب أهالي وأصحاب محال تجارية وسط مدينة كربلاء، الخميس، منظمي التظاهرات بالتدخل لمنع المخربين من الحاق الضرر بممتلكاتهم نتيجة أعمال الشغب التي تشهدها المحافظة يوميا.

وقال الأهالى إن “أصحاب المحال التجارية والمواطنين في حي النقيب وسط محافظة كربلاء نظموا وقفة طالبوا خلالها تنسيقية التظاهرات والمتظاهرين السلميين بالتدخل لمنع المخربين والمندسين من الحاق الضرر بمحلاتهم وقطع ارزاقهم”.

وأضافوا أن “شارع حي النقيب يشهد يوميا اعمال عنف وتخريب من قبل مجاميع مجهولة تبدأ برمي الحجارة والحرق ما يلحق اضرارا بالمنازل والمحال وتكسير الزجاج وغيرها”.

ع د