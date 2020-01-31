بيئة المثنى تعلن تحويل أربع مناطق سياحية لمحميات طبيعية

اكدت مديرية بيئة المثنى أن مجلس حماية وتحسين البيئة الوطني صوت على تحويل أربع مواقع في المحافظة إلى محميات طبيعية وهي كل من بحيرة ساوة ومنخفضات هدانيه والرفاعية والزهرة في بادية المحافظة.

وقال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي في تصريح له إن “المجلس صوت على تحويل تلك المناطق إلى محميات طبيعية، مشيرا إلى مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة سبق وأن قدم تقريرا مفصلا عن تلك المواقع”.

وأشار سوادي إلى أن “تحويل تلك المناطق سيجعلها خاضعة للحماية القانونية والحفاظ على تنوعها الإحيائي الحيواني والنباتي من الاستغلال الجائر أو التغيرات الطبيعية”

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