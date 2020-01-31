العراق يترأس اجتماعاً طارئاً للجامعة العربية بشأن "صفقة القرن"



أعلنت الخارجية، في بيان لها عن ترأس العراق الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن “صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو والرامية الى حل الدولتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في البيان، إن “ العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات صفقة القرن”.

وأعلنت جامعة الدول العربية، السبت المقبل، اجتماعا وزاريا طارئا لبحث سبل مواجهة الخطة الأمريكية للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، والمعروفة بصفقة القرن.

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