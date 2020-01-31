أول تعليق رسمي من إيران على فرض عقوبات بحق منظمتها للطاقة الذرية

اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن فرض عقوبات على رئيسها علي أكبر صالحي “لعبة سياسية لا قيمة لها”، ودليل على “يأس” الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوندي: “ إيران ستواصل برنامجها النووي وبقوة رغم العقوبات الأمريكية. واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكت التزاماتها وليست في موقع يؤهلها لإبداء رأيها بشأن التزام إيران بتعهداتها”.

وأضاف: “فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إجراء طفولي لا قيمة ولا اعتبار له”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق الخميس، عن فرض عقوبات على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها علي أكبر صالحي، شملت تجميد أصول المنظمة، وحظر جميع التعاملات معها للجهات الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة.

وألغت واشنطن في نوفمبر الماضي الإعفاءات الخاصة بمفاعل “فوردو” النووي، عقب قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم وتشغيل المنشأة النووية في إيران.

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