حكومة كردستان: الإقليم لن يكون جزءا من أي صراع في المنطقة

أعلنت حكومة إقليم كردستان، أن الإقليم لن يكون جزءا من أي صراع في المنطقة، ولن يميل إلى كفة على حساب أخرى.

وذكر بيان لحكومة كردستان، أن "نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، استقبل نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له"، وأكد له أن "الوضع الراهن يتطلب موقفا موحدا من الأحزاب والأطراف السياسية في العراق".

وقال طالباني خلال اللقاء: "يتعين أن يلعب المجتمع الدولي دورا أكثر أهمية لضمان استتباب الأوضاع في المنطقة مع التأكيد على ضرورة عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".

ولفت البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى "العلاقات التاريخية بين روسيا وكردستان العراق، وخصوصا تلك التي جمعت بين الرئيس الراحل جلال طالباني وروسيا الاتحادية، حيث أكد قوباد على "أهمية استمرار هذه العلاقات التي بنيت على أسس ومبادئ راسخة".



