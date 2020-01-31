بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة العراقيون يرفضون ترشيح علاوي طهران.. ويطالبون بحماية دولية من الميليشيات الموالية لإيران نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة العراق على صفيح ساخن.. اعتداءات عنيفة على المتظاهرين.. و"يونامي": استمرار إراقة الدماء أمر لا يحتمل ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 10:00 ص

حكومة كردستان: الإقليم لن يكون جزءا من أي صراع في المنطقة

كردستان

أعلنت حكومة إقليم كردستان، أن الإقليم لن يكون جزءا من أي صراع في المنطقة، ولن يميل إلى كفة على حساب أخرى.

وذكر بيان لحكومة كردستان، أن "نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، استقبل نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له"، وأكد له أن "الوضع الراهن يتطلب موقفا موحدا من الأحزاب والأطراف السياسية في العراق".

وقال طالباني خلال اللقاء: "يتعين أن يلعب المجتمع الدولي دورا أكثر أهمية لضمان استتباب الأوضاع في المنطقة مع التأكيد على ضرورة عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".

ولفت البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى "العلاقات التاريخية بين روسيا وكردستان العراق، وخصوصا تلك التي جمعت بين الرئيس الراحل جلال طالباني وروسيا الاتحادية، حيث أكد قوباد على "أهمية استمرار هذه العلاقات التي بنيت على أسس ومبادئ راسخة".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم-صالح

نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس 31 كانون الثاني 2020 11:07 ص

thumb_1579519803f7b5d88914e6adc355d7e6967811106a

محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! 31 كانون الثاني 2020 10:55 ص

election-iraq-lk

نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة 31 كانون الثاني 2020 10:53 ص

عادل عبد المهدي

ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي 31 كانون الثاني 2020 10:49 ص

عالية نصيف

عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد" 31 كانون الثاني 2020 10:41 ص

494581

الصين تسجل 213 حالة وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

جيمس جيفري

جيمس جيفري: داعش لا يزال يشكل خطرا في العراق 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

Doc-P-333141-637160473569699970-1024x576

متظاهرو ذي قار يرفعون رسالة إلى الأمم المتحدة .. تعرف على التفاصيل 31 كانون الثاني 2020 10:19 ص

التعليقات