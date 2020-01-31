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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 09:58 ص

برشلونة يهزم ليجانيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

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حسم فريق برشلونة تأهله لربع نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على ليجانيس بخماسية دون رد.

والتقى الفريقان على ملعب “كامب نو”، بمنافسات دورالـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

في البداية تقدم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول للمباراة من تسديدة بعد تمريرة من نيلسون سيميدو.

ثم أحرز كليمنت لينجليه هدفًا ثانيًا للبارسا في الدقيقة 27، وجاء الهدف بعدما لعب ليونيل ميسي ركنية من الجهة اليمنى ثم سدد الفرنسي بالرأس.

وجاء هدف البلوجرانا الثالث عن طريق ليونيل ميسي، وسجل ليو هدفًا رائعًا بعد تمريرة من دي يونج، وراوغ الأرجنتيني لاعبي ليجانيس ثم سدد بطريقة ذكية لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 78 لعب أنسو فاتي الكرة التي وصلت لليونيل ميسي، وسدد الأرجنتيني لكن ارتدت من الحارس، ثم وصلت الكرة لآرثر الذي سدد لتسكن شباك حارس ليجانيس في الدقيقة 78.

في الدقيقة 89 عاد ميسي وسجل مجددًا الهدف الثاني له والخامس للبارسا من تسديدة رائعة بعد تمريرة من راكيتيتش.

ع د

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