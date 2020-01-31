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الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 09:44 ص

المسعودي: صالح لن يقدم مرشحا لرئاسة الوزراء إلا بتحقق هذا الشرط

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بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الجمعة، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لن يقدم مرشحا لرئاسة الوزراء ما لم يشارك الكتل السياسية ومعرفة مدى مقبولية هذا المرشح من قبل الكتل السياسية والشارع العراقي.
وقال المسعودي في تصريح له ، ان “الكتل السياسية وفي حال فشلت في تقديم مرشح الى رئيس الجمهورية فأن صالح سيكون امام تحدي وضغط كبير لتقديم مرشح وتكليفه بتشكيل الحكومة”.
وأضاف ان “رئيس الجمهورية لم ولن يقدم أي مرشح و أسماء الى مجلس النواب من دون ان يشارك الكتل السياسية في طرح هذه الأسماء وفي بيان رأيهم ومقبوليتهم ومدى تقبل الشارع العراقي للشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء، حيث ان رئيس الجمهورية لن يكلف مرشحا لرئاسة الوزراء ما لم يعرف مدى مقبولية هذا الشخص”.
وبين ان “الكتل السياسية وفي حال لم تتفق مع رئيس الجمهورية على مرشح معين فأن المرشح الذي سيقدمه صالح لن يحظى بموافقة الكتل داخل البرلمان”.
وأوضح ان “قرار صالح بشأن المهلة واختيار المرشح، يعطي قوة لمكانة رئيس الجمهورية كما انه ضاغط على الكتل السياسية إضافة الى انه يحفز الكتل على اختيار شخصية مناسبة لهذا المنصب”.

ع د

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