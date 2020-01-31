الهدنة في ليبيا حبر على ورق بسبب انتهاكات ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق

في الوقت الذي طالب فيه مؤتمر برلين، من خلال مخرجاته، بضرورة تحديد هدنة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، إلا أن ميليشيات طرابلس لم تلتزم بما جاء في تلك المخرجات بالتزامن مع استمرار إرسال الرئيس التركي لمسلحين إلى طرابلس.



وفي سياق متصل تجدد القتال فى ليبيا بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق في عدد من محاور القتال فى العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى تقدمات لوحدات الجيش الوطني الليبي فى عدد من المناطق بمدينة سرت، حيث تجدد القتال في مشروع الهضبة وطريق المطار في ضواحى طرابلس، حيث تعمدت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية خرق الهدنة وحاولت التقدم في عدة مناطق بطرابلس.



وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السبت، حدوث خروقات وانتهاكات صارخة قامت بها ميليشيات طرابلس، فضلا عن الانتهاكات المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التى تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال مؤتمر برلين.



ودعت البعثة الأممية الدول المعنية، إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة إحتراماً تاماً وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه، بحسب البيان، وذكرت البعثة إنه على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية التركية تهبط فى المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين.



من جانبه أكد غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، أن الهدنة التي نص عليها مؤتمر برلين أصبحت هشة بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى ميليشيات طرابلس، ما يجعل من الهدنة المقررة مجرد حبر على ورق.



وأضاف سلامة أن البعثة الأممية سجلت 110 انتهاكًا، حيث دعا سلامية إلى العمل على وقف إطلاق النار فى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

ع د