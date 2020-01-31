الاقتصاد النيابية: مؤتمر الكويت للمانحين أذل العراق ولم ينفّذ منه شيء

عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، مؤتمر الكويت للمانحين بانه أذل العراق وأهانه خارجيا ولم يتحقق منه أي شيء على أرض الواقع رغم دخول المؤتمر عامه الثاني، مبينة ان الدول المانحة بالمؤتمر أصرت على تنفيذ مشاريع ولم تقدم أموال لعدم ثقتها بالحكومة العراقية.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر ان “مؤتمر الكويت للمانحين كان خاطئ منذ انطلاقه ورسم صورة مذلة للعراق لدى دول العالم”.

وأضافت ان “جميع الوعود التي اطلقت خلال مؤتمر الكويت للمانحين لم تتحق على ارض الواقع رغم دخول العام الثاني على عقده”.

وأوضحت ان “الدول المانحة أصرت على تنفيذ مشاريع للعراق بالمنح وعدم تقديم أموال لغياب الثقة الا ان الجانب العراقي لم ترق له الفكرة”.

وكان مؤتمر الكويت للمانحين انطلق، في الثاني من شباط 2018 ، لإعادة اعمار العراق لتقديم منح دولية للعراق والمساهمة بإعادة بناء البنى التحتية.

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