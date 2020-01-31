بلاسخارت : استمرار خسارة أرواح الشباب في العراق أمر لا يحتمل

علقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على حصيلة يونامي لضحايا الاحتجاجات في العراق.

وحثت بلاسخارت في بيان على” زيادة الجهود لكسر الجمود السياسي، وسط تواصل الاحتجاجات والعنف”، قائلة إن “استمرار خسارة أرواح الشباب في العراق أمر لا يحتمل”.

وحذرت بلاسخارت من” أن استخدام القوة يكلف حياة ثمينة، ولن ينهي الأزمة، مشيرة الى، إن “استمرار الخسارة في أرواح الشباب وإراقة الدماء اليومية أمر لا يحتمل”.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عن” آسفها لمقتل مالا يقل عن 467 متظاهرا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين منذ مطلع تشرين الاول”.

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