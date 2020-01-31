الجبوري: الفراغ الوظيفي بسبب قانون التقاعد لا يمكن تعويضه في 2020

استبعد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس، تعويض الدرجات الوظيفية الناجمة عن تطبيق قانون التقاعد المعدل خلال هذا العام.

وقال الجبوري ،ان” قانون التقاعد المعدل الذي اقر العام الماضي 2019 دفع اكثر من 200 الف موظف في مختلف موسسات الدولة العراقية للتقاعد وفق ما جاء في بنوده”.

وأضاف، أن “اعادة تعويض الفراغ الذي تركه المتقاعدين في مؤسساتها يحتاج الى فترة ولا يمكن تغطيته خلال 2020″، لافتا الى أن “ذلك الفراغ سيدعم البلاد في ظل حديث عن وجود عجز مالي في موازنة 2020”.

وصوت مجلس النواب، نهاية العام الماضي، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

ع د