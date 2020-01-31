بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 31 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
بكم تدين الخطوط الجوية العراقية لمطاري اربيل والسليمانية ؟ التجريف يبتلع اكثر من 6 آلاف دونم من بساتين بعقوبة العراقيون يرفضون ترشيح علاوي طهران.. ويطالبون بحماية دولية من الميليشيات الموالية لإيران نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة العراق على صفيح ساخن.. اعتداءات عنيفة على المتظاهرين.. و"يونامي": استمرار إراقة الدماء أمر لا يحتمل ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 31 كانون الثاني 2020 08:52 ص

الجبوري: الفراغ الوظيفي بسبب قانون التقاعد لا يمكن تعويضه في 2020

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

استبعد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس، تعويض الدرجات الوظيفية الناجمة عن تطبيق قانون التقاعد المعدل خلال هذا العام.
وقال الجبوري  ،ان” قانون التقاعد المعدل الذي اقر العام الماضي 2019 دفع اكثر من 200 الف موظف في مختلف موسسات الدولة العراقية للتقاعد وفق ما جاء في بنوده”.
وأضاف، أن “اعادة تعويض الفراغ الذي تركه المتقاعدين في مؤسساتها يحتاج الى فترة ولا يمكن تغطيته خلال 2020″، لافتا الى أن “ذلك الفراغ سيدعم البلاد في ظل حديث عن وجود عجز مالي في موازنة 2020”.
وصوت مجلس النواب، نهاية العام الماضي، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم-صالح

نائبة : الكتل لن تنجح بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء .. ضمن مهلة الرئيس 31 كانون الثاني 2020 11:07 ص

thumb_1579519803f7b5d88914e6adc355d7e6967811106a

محلل سياسي : ملف المرشح لرئاسة الحكومة لن يحسم السبت .. حتى بمعجزة ! 31 كانون الثاني 2020 10:55 ص

election-iraq-lk

نائب : ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل اجراء الانتخابات المبكرة 31 كانون الثاني 2020 10:53 ص

عادل عبد المهدي

ائتلاف العبادي : ضعف عبد المهدي جعل العراق ساحة للصراع الدولي والاقليمي 31 كانون الثاني 2020 10:49 ص

عالية نصيف

عالية نصيف : برهم صالح " مماطل" .. ومهلته "تهديد" 31 كانون الثاني 2020 10:41 ص

494581

الصين تسجل 213 حالة وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

جيمس جيفري

جيمس جيفري: داعش لا يزال يشكل خطرا في العراق 31 كانون الثاني 2020 10:22 ص

Doc-P-333141-637160473569699970-1024x576

متظاهرو ذي قار يرفعون رسالة إلى الأمم المتحدة .. تعرف على التفاصيل 31 كانون الثاني 2020 10:19 ص

التعليقات