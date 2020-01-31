أول تعليق لمجلس النواب على بيان عبد المهدي بشأن استئناف عمل التحالف الدولي

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن استئناف عمل التحالف الدولي غير قانوني وخرق للسيادة بعد تصويت مجلس النواب على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما بينت أن قرار استئناف عمل التحالف الدولي في العراق جاء بضغوط أمريكية مورست تجاه الحكومة العراقية.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح له، إن “استئناف عمل التحالف الدولي أمر غير قانوني ويعارض قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية ويمثل انتهاكا أخرا للسيادة العراقية”، لافتا إلى إن “قرار البرلمان ملزم للحكومة وعليها إن تنفذه لاخراج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد”.

وأضاف أن “استئناف عمل التحالف يمثل خرقا واضحا للسيادة وتحسب مثلبة على مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، ومجلس النواب سيكون له موقف من ذلك لمحاسبة القائمين على تلك الأعمال”، مبينا أن “قرار استئناف عمل التحالف الدولي في العراق جاء نتيجة الضغوط الأمريكية تجاه الحكومة العراقية”.

وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، استئناف تعاون القوات العراقية مع ما يسمى بـ “لتحالف الدولي” رغم قرار مجلس النواب الداعي الى اخراج القوات الأجنبية من العراق.

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