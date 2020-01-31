تقرير.. نشر منظومة صواريخ باتريوت بالقواعد الأمريكية يحمي الأمن القومي العراقي من هجمات إرهابية إيرانية

خبراء: بغداد تستفيد أكثر من نشر منظومة صواريخ باتريوت

وواشنطن قادرة تمامًا على حماية جنودها وقواتها





أكد خبراء، على أهمية الخطوة الأمريكية التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، بالعمل على نشر منظومة صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ في العراق.

وقالوا إنها خطوة هائلة، لحماية القواعد الأمريكية الضخمة في العراق من هجمات ارهابية عشوائية تقوم بها إيران واتباعها من الميليشيات من جهة، وخطوة هامة أيضا لحماية الأمن القومي العراقي في المستقبل من هجمات إيرانية اذا ساء الوضع الحالي وحاولت إيران التدخل لحماية ذيولها من جهة أخرى.



وطالبوا حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عادل عبد المهدي، أن تفكر لصالح الوطن وألا تستجيب لإملاءات ميليشيات إيران، وأن توافق على طلب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لنشر منظومة صواريخ باتريوت في القواعد الأمريكية بالعراق.



وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قال إن واشنطن تنتظر موافقة الحكومة العراقية لنشر نظام باتريوت المضاد للصواريخ في قواعد يستخدمها الجيش الأميركي في العراق واستهدفت بصواريخ إيرانية، مطلع يناير الجاري.



وردت إيران، في وقت سابق، على مقتل قاسم سليماني، في ضربة أميركية، من خلال إطلاق 11 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل في الشمال، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أميركي في العراق.

ولم يقتل أي جندي أميركي جراء الغارات، لكن ترغب واشنطن في حماية أفضل لقواعدها، خصوصا من خلال نشر أنظمة باتريوت المكونة من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير الصاروخ البالستي خلال تحليقه.



وردا على سؤال حول التأخر في نشر هذه الأنظمة، أوضح وزير الدفاع، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة العراقية التي تبدو منقسمة بهذا الشأن، لم تعط موافقتها حتى الآن.



كما لفت إسبر نحن بحاجة إلى موافقة العراقيين، هذا أحد المشاكل.



وأوضح الجنرال، مارك ميلي، رئيس أركان الجيش الأميركي، أن نشر باتريوت يعني نقل عدد كبير من الجنود لتأمين عمل الصاروخ، "وبالتالي، يجب التفكير في طريقة للقيام بذلك، هذا ما نفعله حاليا".



ويتوقع بعض الخبراء معارضة شرسة من جانب ميليشيات إيران لهذا القرار خلال الساعات القادمة، مدفوعين من إيران لكن واشنطن في النهاية ستقدر على حماية قواعدها الضخمة في العراق مهما كان الأمر.